Трутнев представил сотрудникам Минвостокразвития нового руководителя

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев представил сотрудникам министерства по развитию Дальнего Востока нового руководителя Александра Козлова.

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Александра Козлова министром по развитию Дальнего Востока. До 18 мая Козлов занимал пост губернатора Амурской области.

Трутнев поблагодарил за работу прежнего министра Александра Галушку, также присутствовавшего на мероприятии, и напомнил о достижениях Минвостокразвития, достигнутых под руководством экс-министра. По словам Трутнева, предстоит решить еще немало задач, чтобы люди поверили в Дальний Восток.

"Вы все знаете, что указом президента назначен Александр Александрович Козлов. Он родился в Южно-Сахалинске, то есть коренной дальневосточник, что очень важно", — сказал вице-премьер, представляя нового министра. Он пожелал успехов Козлову и попросил всех сотрудников Минвостокразвития оказать ему содействие.

"Проделанная министерством работа будет продолжена. Возможности каждого для достижения следующих показателей будут использованы", — отметил Козлов.