Главу Минприроды представили коллективу ведомства

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главу Минприроды Дмитрия Кобылкина представили коллективу министерства, говорится в сообщении ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу назначил министров нового правительства, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым. В частности, на пост министра природных ресурсов и экологии назначен Дмитрий Кобылкин. Ранее эту должность занимал Сергей Донской.

"Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев 21 мая 2018 года представил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина коллективу ведомства", — говорится в сообщении.

До назначения Кобылкин занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того Гордеев выразил от имени правительства РФ благодарность Сергею Донскому и работникам ведомства "за проделанную работу на историческом этапе развития страны и курируемых отраслей". Он также пожелал Дмитрию Кобылкину удачи на новом посту.