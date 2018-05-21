Голодец представила Мединского коллективу Минкультуры и пожелала успехов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец представила коллективу Минкультуры Владимира Мединского, который в минувшую пятницу был переназначен на пост главы ведомства, и пожелала всем творческих успехов, передает корреспондент РИА Новости.

"Я расцениваю ваши аплодисменты как напутствие новому правительству. Уже сделано много, но сегодня начинается новая точка отсчета, и мне хочется представить вам Владимира Ростиславовича Мединского — министра культуры РФ", — сказала Голодец.

По её словам, культура — это то, что продвигает сегодня Россию, которая сегодня в сфере культуры занимает лидирующие позиции в мире, что накладывает на все учреждения культуры ответственность.

"Мне хочется пожелать каждому из вас творческих успехов. Мне хочется, чтобы ваши творческие инициативы превратились в новые спектакли, новые выставки, новые свершения. Я хочу пожелать всем творческих удач и успехов", — добавила Голодец.

Мединский занимает пост министра культуры с 2012 года. За эти шесть лет он смог повысить посещаемость театров, музеев, филармоний и кассовые сборы российских фильмов, однако не обошлось без коррупционных скандалов, а также трений с деятелями культуры, во время которых министр порой позволял себе резкие высказывания.