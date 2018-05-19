В "Артеке" призвали мировых лидеров начать диалог о завершении войн

ЯЛТА, 19 мая – РИА Новости. Участники международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь-2018" приняли декларацию, где в том числе призвали мировых лидеров последовать их примеру и начать честный и открытый диалог для преодоления споров и прекращения войн.

Заседание ассамблеи состоялось в субботу в международном детском центре "Артек". В рамках мероприятия прошел международный телемост "Артек-Дамаск" с участием артековцев из Сирии, Франции, Нидерландов, России. В телемосте также участвовал посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

По итогам телемоста была принята декларация "Дети за мир".

"Мы призываем лидеров государств последовать примеру детей и начать честный и открытый диалог для преодоления споров, прекращения войн и мирного развития наших стран", — говорится в принятой декларации, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, участники также обратились к авторитетным мировым организациям с призывом, опираясь на опыт ассамблеи "Вечный огонь", приступить к открытому обсуждению животрепещущих вопросов, определяющих судьбы человечества.

Участники ассамблеи намерены установить новые отношения с другими детскими международными и региональными организациями стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки.

"Мы решительно настроены превратить наше взаимодействие в инструмент решения задач сохранения мира", — говорится в документе.

Свои подписи под документом поставили артековцы из четырех стран, а также посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

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