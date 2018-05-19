Евкуров надеется на тесное сотрудничество с новым главой Минкавказа

НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров возлагает большие надежды на сотрудничество с новым руководителем министерства РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым и уверен, что главе Минкавказа в работе поможет опыт взаимодействия с закавказскими странами.

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Чеботарева министром РФ по делам Северного Кавказа. До назначения в кабмин он работал заместителем начальника управления администрации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

"Я уверен, что с новым главой министерства у нас продолжится такое же тесное взаимодействие, что и с предыдущим руководством Минкавказа. На назначение Сергея Викторовича (Чеботарева) я возлагаю большие надежды, потому что новый министр не понаслышке знает Кавказ, курировал ряд закавказских республик, в том числе в рамках указаний президента по межрегиональному сотрудничеству с сопредельными государствами, которые граничат с северо-кавказскими субъектами", — сказал Евкуров РИА Новости в субботу по телефону.

Он добавил, что опыт работы в администрации президента России поможет Чеботареву решать проблемы внутри северокавказских республик и дальнейшему развитию региона. "Уверен, что у Сергея Викторовича есть довольно серьезный опыт в этом направлении, и мы будем тесно работать и взаимодействовать. Самое главное, что он волевой и решительный человек, поэтому с ним будет комфортно работать", — подчеркнул глава Ингушетии.