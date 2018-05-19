Правительство технократов: политологи оценили новый состав кабмина

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Новое правительство становится более технократическим, заостренным на выполнение задач президента, а не на лоббирование интересов отдельных лиц или корпораций, это уже не антикризисный кабмин, хотя и о "правительстве прорыва" пока говорить нельзя, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Чтобы стать "правительством прорыва", точечных изменений в структуре и персональном составе ему явно недостаточно, нужны системные перемены в госуправлении, но, по мнению аналитиков, и в существующей конфигурации есть все шансы добиться эффективности и успехов, по крайней мере, в отдельных направлениях.

Эксперты отмечают ставку на эффективных губернаторов, ставших новыми лицами кабмина, и более активного игрока на позиции "социального" вице-премьера в лице Татьяны Голиковой, в задачи которой войдет обеспечение единства работы социальных министерств, действовавших ранее разрозненно.

Персональный состав нового российского кабинета министров стал известен в пятницу: премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил предложения на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, позже глава государства подписал соответствующие указы. Предложения по изменению структуры правительства его председатель представил за несколько дней до этого. Основными из них стали разделение Минобрнауки на два отдельных органа – министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, и переименование Минкомсвязи в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Общая конфигурация

Профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, политолог Владимир Слатинов отметил, что серьезных структурных изменений в правительстве не произошло, хотя были поставлены очень амбициозные задачи.

"Мы ставим такой серьезный эксперимент, то есть достичь совершенно других темпов и качества экономического роста и социального развития, не меняя по сути дела структуру управления… Структура федеральной исполнительной власти осталась почти неизменной при косметических переменах", — отметил эксперт.

Что касается позиций вице-премьеров, количество новых лиц оказалось минимальным, указал собеседник агентства, "пришли люди, которые уже достаточно долго являются представителями правящей элиты и занимали ключевые позиции в государственном управлении страной последние 10-15 лет". По сути, этот новый курс доверяют старым кадрам, хотя логика принятия таких кадровых решений понятна: у них есть опыт, в этих людях уверены, добавил Слатинов.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов уточнил, что в лице Антона Силуанова, ставшего первым вице-премьером – министром финансов, произошло объединение экономического и финансового направлений — "то, чего обычно старались избегать".

"В данном случае, как я понимаю, большой упор будет делаться и на вопросы налоговых реформ, и на сбалансированность бюджета, поэтому первая скрипка будет принадлежать Силуанову. Он — технократ, он умеет решать экономические задачи, не разбалансировав бюджет и не разогнав инфляцию", — отметил эксперт.

По его словам, это качество сейчас считается очень важным, поскольку реализация нового майского указа президента потребует денег, а значит, на эту позицию нужен эффективный менеджер – как раз эту задачу будет выполнять Силуанов.

Социальный объединитель

Миронов обратил особое внимание на смену вице-премьера, курирующего социальный блок, — на его взгляд, это действительно стало важным изменением.

"Голикова в течение последнего времени многократно критиковала государственную социальную политику – и в здравоохранении, и в области собственно социальной политики… То есть пришел более активный игрок на эту роль. Сейчас, по сути, ей дали карт-бланш", — уверен аналитик.

Он напомнил, что в майском указе содержатся уже конкретные поручения в этой сфере, в том числе касающиеся восстановления сети учреждений здравоохранения. Очевидно, "Голикову услышали и ей дали зеленый свет", полагает эксперт, и уже она будет организовывать деятельность министров социального блока, сохранивших свои посты в новом кабмине.

"Я полагаю, их деятельность считается эффективной, к ним претензий нет. Здесь основная кадровая ставка сделана на Голикову, и перед ней поставлена задача сделать так, чтобы все министерства не действовали порознь, как это было до настоящего времени. А теперь в их работе должно быть обеспечено единство", — уточнил Миронов.

Кроме того, как добавил эксперт, именно этим социальным ведомствам и вице-премьерам предстоит заниматься пенсионной реформой – она не популярна, но правительство явно намерено ее провести.

Выходцы из своей среды

Эксперты отмечают, что основной костяк министров остался прежним, а некоторые новые руководители министерств так или иначе связаны с нынешним местом работы. По оценке Слатинова, в персональном составе в целом произошли более серьезные изменения, нежели в корпусе вице-премьеров, хотя силовой блок кабмина — ожидаемо — практически не изменился.

"Я уже говорил, что в условиях достаточно сложной внешней ситуации президент не пойдет на радикальные изменения внешнеполитического и силового блока, и, по большому счету, мы видим только уход Владимира Пучкова (главы МЧС), который прогнозировался, где к эффективности министерства были достаточно серьезные вопросы в последнее время", — пояснил Слатинов.

Другие изменения оказались более масштабны, отметил он. Например, естественным и логичным стало появление нового человека во внешне новом министерстве цифровых технологий – его возглавил бывший руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков.

"Наверное, это логично, когда под новые задачи появляется новый человек, который тоже имеет определенный опыт в аппарате правительства", — добавил он, отметив, что и вице-премьер Акимов, который будет курировать цифровую экономику, транспорт и связь, тоже работал в аппарате правительства.

По мнению Слатинова, назначение бывшего руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова в новое Министерство науки и высшего образования говорит о том, что реформа Академии наук будет продолжена, хотя все-таки переводится в более спокойный формат.

"Мы видим, что в последнее время власть идет навстречу РАН, вносятся законодательные изменения в статусе Академии наук и вообще есть некие сигналы о том, что в отношении академии больше не осуществляется серьезного прессинга. Но назначение Котюкова говорит о том, что вот эта общая линия — жесткое встраивание Академии наук, скажем так, в формат прагматический – сохранится", — полагает он.

Политолог оценивает разделение Минобрнауки на два отдельных ведомства как вполне оправданное, поскольку у старого министерства был большой объект управления, с которым оно явно не справлялось. По его мнению, сохранение должности министра просвещения в одном из двух новых ведомств за Ольгой Васильевой "говорит о том, что в целом линия, которая сейчас реализуется в образовании, в том числе школьном и профессиональном, будет выдерживаться".

Неожиданно новые лица



Эксперты в один голос указывают на приход в правительство сразу нескольких успешных губернаторов, позитивно оценивая эти кадровые изменения. В новом кабинете будут работать теперь уже бывшие главы Амурской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа — это, соответственно, ставший главой Минвостокразвития Александр Козлов, глава Минстроя Владимир Якушев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Это курс на сближение региональной повестки и федеральной повестки. Это лучшие из губернаторов, наиболее достойные; это не означает, что остались худшие, просто самых лучших взяли в правительство", — отметил политолог Глеб Кузнецов.

По мнению его коллеги Андрея Колядина, губернаторы станут большой находкой для нового кабинета министров, это сильные кандидатуры, но и возглавят они непростые министерства.

"Здесь можно сказать об определенной попытке, скажем так, усилить эффективность работы правительства и исполнительной власти в целом путем интеграции на федеральный уровень успешных региональных руководителей. В принципе, это хорошая сама по себе идея и хороший сигнал региональным элитам — они должны понимать, что у них есть возможности для роста", — добавил Слатинов.

Говоря о конкретных назначениях Колядин отметил, что был удивлен появлением в правительстве сына секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрия, руководившего ранее Россельхозбанком; он был назначен министром сельского хозяйства.

Как полагает эксперт, выбор кандидатуры верен, поскольку для нового правительства очень значима надежность, с этих позиций целесообразно появление "проверенного" Патрушева. Говоря о новом главе Минсельхоза, Слатинов отметил, что бывший руководитель отраслевого банка, безусловно, компетентен в вопросах развития и финансирования сельского хозяйства.

"С другой стороны, можно говорить о некоем формировании династии в системе государственного управления России, и здесь, конечно, есть некий публичный эффект от назначения господина Патрушева. Двойственная вещь: с одной стороны, нет причин сомневаться в профессионализме, с другой — он представитель такого семейного клана", — добавил эксперт.

Правительство технократов



Говоря об кадровых изменения в целом, Миронов отметил, что "правительство становится более технократическим". "В нем превалируют высшие чиновники-технократы, которые не являются лоббистами крупных, скажем так, частных корпораций, не являются идеологами, политиками, людьми, которые как-то стараются противопоставить свою точку зрения или навязать какой-то свой государственный курс", — сказал эксперт.

Он отметил, что назначенные министры – хорошие исполнители, это касается и социального блока; они не принимают решения, а будут реализовывать техническую часть социальных реформ, идеология которых будет формироваться на уровне первого вице-премьера Силуанова, вице-премьера Голиковой, а затем — утверждаться премьером и президентом.

"Поэтому Голикова здесь ключевая фигура, потому что она будет не просто исполнять указ, она будет идеологом соответствующих программ, она будет их формировать, а Силуанов будет их контролировать с финансовой и стратегической точки зрения. Вот как это выстраивается аппаратно", — добавил Миронов.

Со своей стороны политолог Колядин также высказал мнение, что речь идет о том самом техническом правительстве, которое не будет инициировать какие-то свои идеи, поскольку направления деятельности уже ясны – они определены президентом в майском указе.

Плюс технического кабмина как раз в этом: "оно никому не принадлежит — нельзя сказать, что эти люди от Чемезова, эти от Ротенберга, эти еще откуда-то", полагает эксперт.

"Это сплоченная команда людей, которые будут заниматься не интригами, а в чиновничьей среде интриги занимают серьезную часть, но она будет выполнять задачи президента – это самое главное, чего президент и хотел достигнуть. Поэтому, я думаю, есть все шансы, что указы эти будут выполняться с серьезной эффективностью", — добавил Колядин.

Не антикризисный кабмин, но еще и не правительство прорыва

Слатинов высказал мнение, что новый кабинет министров все же нельзя считать правительством, способным на системный прорыв в развитии страны.

"С моей точки зрения, поскольку структура в целом не изменилась, а кадровый состав трансформировался, прежде всего, на уровне министров, я бы этот кабинет назвал не кабинетом прорыва, я бы сказал так: это кабинет стабилизации. То есть уже не антикризисный кабинет, которым был прежний, скорее, кабинет стабилизации и продвижений в определенных направлениях", — полагает эксперт.

Он отметил, что, учитывая структуру управления и новых людей, в отдельных направлениях действительно можно продвинуться при умелом использовании тех ресурсов, которые есть — особенно с учетом возрастающих цен на нефть и бюджетных возможностей государства.

"Говорить же о каком-то таком системном прорыве я бы, учитывая эти изменения, к сожалению, не стал. Либо мы опять-таки преподадим урок экспертам, теоретикам и вообще миру, если мы, сохранив прежнюю структуру управления и осуществив локальные кадровые изменения, добьемся системного масштабного прорыва", — заключил политолог.