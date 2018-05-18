В Москве оценили проект о штрафах за неинформирование об отмене митинга

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти Москвы считают своевременным законопроект, предусматривающий введение штрафов, если организаторы публичных акций не соблюдают правило об уведомлении властей об отмене митинга, сообщил РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Ранее депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за злоупотребление правом на организацию массовых мероприятий. Предлагается ввести ответственность за подачу уведомления о публичном мероприятии без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления.

"Законопроект, внесенный в настоящее время на рассмотрение в Госдуму… является, на мой взгляд, своевременным и, к слову, менее жестким, чем во многих западных странах, дополнением, которое диктует само время", — сказал Черников.

Он рассказал, что в Германии, к примеру, наказанию подлежит лицо, которое проводит собрание или демонстрацию существенно иначе, чем указали организаторы в заявке или не выполняет возложенные на него обязанности, а в Лос-Анжелесе за разрешение провести митинг или шествие изначально необходимо заплатить. В Японии, по его словам, если организаторы при подаче заявки умышленно искажают сведения о планируемом мероприятии или о лицах, которые примут в нем участие, руководителей манифестации могут привлечь к уголовной ответственности и оштрафовать на 500 долларов, дать один год принудительных работ или тюремное заключение на тот же срок.

Как отметил Черников, в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий. "Это выражается, в частности, в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится", — пояснил он.

Пресс-секретарь департамента Елена Романова рассказала агентству, что для того, чтобы власти могли обеспечить безопасное проведение публичной акции, нужно перекрывать улицы, доставлять ограждения, рамки металлоискателей, также нужен перерасчет правоохранительных органов и медицинских служб. "То есть на проведение подобных мероприятий предполагается расходование бюджетных средств, рабочих часов, внесение изменений в привычный городской распорядок, в схемы движения пешеходов и транспортных средств", — пояснила она.