Российско-аргентинские отношения продолжают развиваться, заявил Лавров

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российско-аргентинские отношения продолжают развиваться по восходящей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью аргентинской газете "Кларин".

"Российско-аргентинские отношения продолжают развиваться "по восходящей". Особенно важно, что сохраняется преемственность курса на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства", — сказал глава МИД РФ, отметив, что связи двух стран — пример динамичного, взаимовыгодного, деидеологизированного сотрудничества.

Лавров также указал на высокий уровень политического взаимодействия России и Аргентины — как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках, в том числе в ООН.

По словам министра, важной составляющей двусторонних отношений остаются культурно-гуманитарные связи. Кроме того, напомнил Лавров, с 2009 года действует безвизовый режим при взаимных краткосрочных поездках, а также растет число обучающихся в России аргентинцев.

В Аргентине проживает самая крупная русскоязычная диаспора в Латинской Америке — 300 тысяч человек, добавил министр, выразив признательность аргентинскому руководству за поддержку россиян и усилия по сохранению национальной самобытности, культурных традиций и языка.