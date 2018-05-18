Темрезов: новый кабмин способен на качественный прорыв

ЧЕРКЕССК, 18 мая — РИА Новости. Новый состав правительства РФ готов осуществить качественный прорыв и сохранить при этом последовательность и стабильность в развитии страны, считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Глава республики в своем официальном аккаунте в Инстаграм заметил, что "именно с целью усилить развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы были приняты решения об изменениях в структуре правительства и появлении новых направлений, которые сегодня требуют более точечного развития".

Темрезов также обозначил задачи, стоящие перед КЧР: исполнение поручений, обозначенных в послании президента Федеральному Собранию и в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

Он выразил уверенность, что работа с новым составом правительства "будет столь же конструктивной и нацеленной на результат — улучшение качества жизни наших граждан".

Другие новости региона читайте здесь>>