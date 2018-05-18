Рябков обсудил с послом США двусторонние отношения и международные вопросы

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел 18 мая встречу с послом США в России Джоном Хантсманом, сообщили в МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и некоторые аспекты международной повестки дня", — говорится в сообщении МИД.

Встреча прошла на фоне прозвучавших ранее из Вашингтона заявлений, что госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 21 мая, выступит с речью, в которой обозначит политику США в отношении Ирана после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Также Помпео в ближайшее время поручено подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили ранее в Белом доме.