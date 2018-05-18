В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Абэ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которые пройдут 26 мая, к подписанию подготовлен ряд совместных документов, сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Японии 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина. Отмечается, что 25 мая Абэ в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

"Двадцать шестого мая в Москве состоятся российско-японские переговоры на высшем уровне. К подписанию подготовлен ряд совместных документов. Кроме того, Владимир Путин и Синдзо Абэ выступят на церемонии открытия "перекрестных" Годов России и Японии", — говорится в сообщении.