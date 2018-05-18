Социологи узнали степень доверия россиян к Путину

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Три четверти россиян высказывают доверие Владимиру Путину и позитивно оценивают его работу на посту президента России, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
Недоверие Путину высказывают в целом 19% россиян: 10% говорят о том, что они "скорее не доверяют" президенту, еще 9% — "безусловно не доверяют".
Позитивные оценки деятельности Путина в качестве главы государства также достаточно высоки: 77% опрошенных оценивают его работу как хорошую, и 14% говорят, что он работает на своем посту плохо.
Уровень доверия возглавляемой Медведевым партии "Единая Россия" составляет, по данным на середину мая, 59%, не доверяют партии 30% россиян. Деятельность ЕР положительно оценивают более половины (55%) опрошенных, а около четверти (26%) высказываются о работе партии отрицательно.
ФОМ провел опрос 12–13 мая среди 3 тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.