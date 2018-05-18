Социологи узнали степень доверия россиян к Путину

Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018

Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Три четверти россиян высказывают доверие Владимиру Путину и позитивно оценивают его работу на посту президента России, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".

Согласно данным опроса, проведенного в середине мая, рейтинг доверия Путину составляет 76%. В частности, 40% участников опроса ответили, что "безусловно доверяют" ему, еще 36% — "скорее доверяют".

Недоверие Путину высказывают в целом 19% россиян: 10% говорят о том, что они "скорее не доверяют" президенту, еще 9% — "безусловно не доверяют".

Позитивные оценки деятельности Путина в качестве главы государства также достаточно высоки: 77% опрошенных оценивают его работу как хорошую, и 14% говорят, что он работает на своем посту плохо.

Рейтинг доверия премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в середине мая составил 35%, недоверие высказывают 53% россиян. Кроме того, 42% респондентов негативно оценивают его работу на посту, 36% россиян называют деятельность главы кабмина хорошей.

Уровень доверия возглавляемой Медведевым партии "Единая Россия" составляет, по данным на середину мая, 59%, не доверяют партии 30% россиян. Деятельность ЕР положительно оценивают более половины (55%) опрошенных, а около четверти (26%) высказываются о работе партии отрицательно.

ФОМ провел опрос 12–13 мая среди 3 тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.