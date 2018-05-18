Опрос показал, сколько россиян знали о церемонии инаугурации Путина

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Большинству россиян – 67% — было известно об инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая прошла 7 мая, ничего не знали про церемонию 11% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Более двух третей наших соотечественников — 67% — сказали, что знают об инаугурации. Так они ответили на вопрос "Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что 7 мая прошла церемония инаугурации Владимира Путина?". Еще 22% сказали, что "что-то слышали" о ней, а 11% — услышали впервые.

Также исследователи интересовались у респондентов, видели ли они репортажи церемонии инаугурации по телевидению или в интернете, и "если видели, то эта церемония произвела на вас положительное или отрицательное впечатление?". Вопрос не задавался тем, кто сказал, что раньше ничего не слышал о церемонии.

Так, 41% сказали, что видели репортажи и их впечатление положительное, 36% не видели таких видеоматериалов, на 6% репортажи об инаугурации произвели отрицательное впечатление. Еще 6% затруднились ответить.

Опрос проводился 12-13 мая в 53 субъектах среди 1,5 тысячи респондентов.