Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Италии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва уверена в том, что нынешняя турбулентность в мире не повлияет на перспективы сотрудничества РФ и Италии, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce".

По словам Лаврова, "раскрученная Вашингтоном и Брюсселем санкционная спираль негативно влияет на российско-итальянское взаимодействие", так как Италия следует в общем русле европейской и трансатлантической солидарности в отношении Москвы. Однако, выразил уверенность дипломат, это не повлияет на развитие сотрудничества России и Италии.

"Сегодня, ввиду нового витка давления на Россию, наши отношения подвергаются дополнительным испытаниям. Вместе с тем уверены, что, исходя из объективной заинтересованности бизнес-сообществ двух стран в упрочении практической кооперации, нынешняя турбулентность в мире не повлияет на перспективы российско-итальянского сотрудничества", — сказал Лавров.