Матвиенко оценила объем работ при подготовке к реализации майского указа

ВОЛГОГРАД, 17 мая — РИА Новости. Работа по подготовке основных направлений и приоритетных проектов для реализации майского указа президента будет напряженной, представители власти вряд ли смогут уйти в отпуск этим летом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нам всем предстоит очень серьезная работа. Реализация указа потребует от правительства работы в форсированном режиме, без раскачки, без откладываний на завтра принятия решений, потребует новаторских подходов", — сказала она на совещании в администрации Волгоградской области.

"Поэтому если кто-то из представителей власти собирался в отпуск в это время, то придется перенести его на следующий год", — добавила Матвиенко.

Ранее вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Кабмин должен до 1 октября подготовить национальные проекты по ряду направлений, включая демографию, здравоохранение, образование, строительство жилья, науку, цифровую экономику.