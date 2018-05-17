Матвиенко оценила политическое значение ЧМ-2018 на Россию

ВОЛГОГРАД, 17 мая — РИА Новости. Проведение чемпионата мира по футболу в России позволит нашей стране противостоять информационной войне и клевете в ее адрес, которая доносится из западных СМИ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Чемпионат — это важнейшее не только спортивное, но и политическое мероприятие. В условиях информационной войны и той клеветы в адрес России, которая льётся из всех телеканалов, этот чемпионат имеет ключевое значение", — сказала она на совещании в администрации Волгоградской области.

Антироссийская пропаганда уже не будет действовать на тех туристов и болельщиков, которые приедут на чемпионат и увидят все своими глазами, заметила Матвиенко. "Поэтому на вас лежит дополнительная ответственность за то, чтобы достойно принять гостей", — подчеркнула спикер.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.