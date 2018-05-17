Голикова расплакалась во время прощания с коллегами по Счетной палате

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова расплакалась в Госдуме, когда прощалась с коллегами по Счетной палате.

После обсуждения вопроса о досрочном снятии Голиковой с поста главы Счетной палаты ей предоставили слово.

Она подвела итоги своего пребывания на этом посту. Голикова напомнила, что ее сотрудники старались максимально сохранить государственные ресурсы. Она отметила, что за период пребывания на посту в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей. Голикова добавила, что "мало какой федеральный орган может этим похвастаться".

В финале выступления на ее глаза навернулись слезы, но сначала ей удалось сдержаться. "Завершая… Сложно говорить", — сказала Голикова и все же расплакалась.

Она поблагодарила аудиторов и коллектив Счетной палаты. Депутаты поддержали ее аплодисментами.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Голикову за работу.

"Авторитет Счетной палаты был абсолютным в понимании депутатов, невзирая на политическую принадлежность", — сказал он.

Ранее Госдума досрочно освободила Голикову от должности председателя Счетной палаты. Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму Владимир

Путин в связи с тем, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Кандидаты

Володин также подтвердил, что президенту на рассмотрение отправили список кандидатур на пост главы Счетной палаты.

В него вошли экс-министр финансов Алексей Кудрин (от "Единой России"), первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (от КПРФ), аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров (от ЛДПР) и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (от "Справедливой России").

"Все кандидатуру соответствуют требованиям, предъявляемым законом о Счетной палате. У них есть необходимый опыт, а также они имеют поддержку фракций — то, что на этом этапе необходимо для того, чтобы Совет принял решение", — сказал Володин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что в Кремль поступил список кандидатур на должность главы Счетной палаты.