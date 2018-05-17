Голикова расплакалась во время прощания с коллегами по Счетной палате

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова расплакалась в Госдуме, когда прощалась с коллегами по Счетной палате.
Она подвела итоги своего пребывания на этом посту. Голикова напомнила, что ее сотрудники старались максимально сохранить государственные ресурсы. Она отметила, что за период пребывания на посту в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей. Голикова добавила, что "мало какой федеральный орган может этим похвастаться".
В финале выступления на ее глаза навернулись слезы, но сначала ей удалось сдержаться. "Завершая… Сложно говорить", — сказала Голикова и все же расплакалась.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Голикову за работу.
"Авторитет Счетной палаты был абсолютным в понимании депутатов, невзирая на политическую принадлежность", — сказал он.
Ранее Госдума досрочно освободила Голикову от должности председателя Счетной палаты. Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму Владимир
Путин в связи с тем, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.
Кандидаты
Володин также подтвердил, что президенту на рассмотрение отправили список кандидатур на пост главы Счетной палаты.
"Все кандидатуру соответствуют требованиям, предъявляемым законом о Счетной палате. У них есть необходимый опыт, а также они имеют поддержку фракций — то, что на этом этапе необходимо для того, чтобы Совет принял решение", — сказал Володин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что в Кремль поступил список кандидатур на должность главы Счетной палаты.