МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Кремль получил список кандидатур на должность главы Счетной палаты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Предложение получили. Как будет принято соответствующее решение, мы их обнародуем", — сказал Песков.

В четверг Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже подтвердил направление президенту РФ кандидатур на пост главы Счетной палаты.

По его словам, фракция "Единая Россия" предложила кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, "Справедливая Россия" — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.