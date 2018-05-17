В ГД назвали дату консультаций по проекту о наказании за исполнение санкций

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Совет по законотворчеству 23 мая с привлечением представителей делового сообщества проведет обсуждение законопроекта об ответственности за исполнение западных санкций в России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума в четверг перенесла рассмотрение проекта во втором чтении для проведения дополнительных консультаций.

"Мы проведем на следующей неделе в среду в 10 часов заседание совета по законотворчеству и пригласим на совет также… представителей делового сообщества и экспертов", — сказал Володин в ходе пленарного заседания в четверг.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, находящийся под американскими санкциями, заявил, что резолюция о недопустимости принятия данного законопроекта в текущем виде в среду была принята единогласно членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава ВТБ отметил, что бизнесмены просят осторожно подходить к поправкам в закон перед его принятием.

Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против РФ, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.