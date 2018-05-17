Володин заявил о развитии отношений между Россией и Мексикой

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Отношения между парламентами Мексики и РФ становятся динамичными и развивающимися, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В четверг в Госдуме состоялась встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с председателем Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо.

"Вы не первый раз посещаете нашу страну, и это, безусловно, вносит вклад в развитие отношений в рамках парламентского измерения. Поэтому можно сказать, что после достаточно длительного перерыва отношения между нашими парламентами становятся динамичными, развивающимися, и, конечно, мы рады тому, что эти отношения складываются по линии двух палат: верхней и нижней", — сказал Володин в ходе встречи.

Председатель Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики пригласил Володина посетить Мексику. Спикер ГД в свою очередь отметил, что в ближайшее время делегация нижней палаты парламента РФ посетит страну во главе с вице-спикером Госдумы Ольгой Епифановой.