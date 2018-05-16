Депутат Госдумы рассказал, к чему приведет перенос единого дня голосования

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Перенос единого дня голосования с начала сентября на конец октября приведет к повышению органичной явки и прозрачности выборов, считает председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что российский Центризбирком вновь призывает изменить время проведения единого дня голосования, поскольку считает, что сентябрь — самое неудачное время. По ее мнению, лучше было бы, если бы единый день голосования назначался, по крайней мере, на конец октября.

"Это шаг к повышению органичной явки, повышению прозрачности выборов… Поэтому, я думаю, это такой путь к согласию, безусловно, гражданскому. Потому что это вечная история, которая каждый год поднимается в Думе и обществе",- сказал РИА Новости Гаврилов.

Парламентарий отметил, что Элла Памфилова — мудрый и профессиональный руководитель и озвучивает позицию, с которой выступала еще в прошлом году.