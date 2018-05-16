Путин обсудил с Эрдоганом обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский президент подчеркнул "важность отказа от насилия, необходимость налаживания результативного переговорного процесса в целях поиска взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН".
Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.