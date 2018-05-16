Омбудсмены порекомендовали ускорить принятие закона о правах недееспособных

ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Координационный совет уполномоченных по правам человека в РФ рекомендует Государственной думе ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в нормативные акты для повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы рекомендуем… Государственной думе ускорить принятие во втором чтении проекта Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан", — сказала Москалькова, подводя итоги координационного совета по теме "Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья".

Совет единогласно одобрил проект резолюции. Москалькова заявила, что до 1 июня региональные омбудсмены могут представить дополнительные предложения по данной теме. Свои рекомендации, по ее словам, представит также министерство здравоохранения. Доклады, озвученные на координационном совете, позднее опубликуют на сайте Москальковой.