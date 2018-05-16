Умаханов рассказал, в каком направлении должны работать Россия и Китай

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия и Китай должны работать в том направлении, чтобы страны третьего мира поддерживали их по актуальным международным проблемам, заявил заместитель председателя Совфеда Ильяс Умаханов.

"Вспоминая то время, 1970-1980-е годы, хочу сказать, что импульс движения солидарности, импульс взаимодействия общественных структур, общественных организаций исходил от СССР и КНР. Это касалось и Движения неприсоединения, и борьбы африканских государств за свою независимость, и целого ряда других направлений. Но тогда в основном мы поддерживали их. Мы могли бы целый ряд вопросов (составить. — Прим. ред.), где наши точки зрения совпадают, где солидарность уже может быть по крупным международным проблемам в поддержку Китая, в поддержку России", — заявил Умаханов на встрече с вице-президентом Китайского народного общества борьбы за мир и разоружение Чжоу Ли.

В качестве примера таких проблем Умаханов привел "дискриминационную политику ряда государств, торговые войны, проблемы безопасности".

"Мы готовы строить эти отношения и по линии российского Комитета солидарности со странами Азии и Африки, и, конечно, с обществом российско-китайской дружбы <…> Есть возможности соединения наших усилий для обсуждения и координации действий на международных площадках, возможность привлечения в орбиту уже устоявшихся форм российско-китайского взаимодействия дополнительных, конструктивных сил, которые существуют в мире", — добавил он.

Движение неприсоединения — международная организация, объединявшая 120 государств, не желавших участвовать в НАТО и Варшавском договоре, на принципах неучастия в военных блоках. Было создано в 1961 году.