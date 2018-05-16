Комитет ГД поддержал проект о улучшении контроля по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.

Ранее соответствующий пакет законопроектов в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин.

Проект, который рассматривался в среду на заседании комитета, разработан в целях унификации порядка привлечения государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций и внебюджетных фондов к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения. Законопроектом предусматривается установление единого срока давности для применения взысканий за коррупционные правонарушения — не позднее трех лет со дня совершения правонарушения.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции также рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, согласно которому руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов наделяются документом правом получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Такие справки могут запрашиваться в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.