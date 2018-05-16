Медведев назвал сроки для подготовки регулирования беспилотного транспорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательное регулирование беспилотного транспорта планируется обеспечить в течение года.

Ранее в ходе пленарной сессии на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме генеральный директор компании Gett Вайсер Дэйв заявил, что регулирование беспилотного транспорта нужно обеспечить в течение 5 лет.

"По беспилотному транспорту. Здесь господин Вайсер сказал, что в течение 5 лет нужно, чтобы обязательное регулирование появилось. Я могу вам твердо сказать, мы постараемся сделать в России, чтобы это регулирование появилось в течение года. Почему? Это настолько опасная сфера, что если ее не отрегулировать, завтра просто на улицу будет не выйти — неизвестно, кто на тебя наедет, нормальный автомобиль или беспилотник. Действовать нужно исключительно быстро", — сказал Медведев в ходе выступления на форуме.