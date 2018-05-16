В Госдуме рассмотрят представление об освобождении от должности главы СП

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Совет Госдумы рассмотрит в среду представление президента РФ об освобождении от должности главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Совет Государственной Думы рассмотрит сегодня на дополнительном заседании представление Президента Российской Федерации В.В. Путина об освобождении от должности Председателя Счетной палаты Голиковой Т.А", — сообщила пресс-служба Госдумы.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил Голиковой пост вице-премьера по социальной политике. Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.

Фракция ЕР на заседании во вторник приняла решение выдвинуть в качестве кандидата на пост председателя Счетной палаты экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина. Фракция "Справедливая Россия" выдвигает главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ рассматривает в качестве кандидата первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, а ЛДПР готова предложить кандидатуру экс-депутата Госдумы, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.