Путин утвердил новую структуру кабмина

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Через неделю после назначения Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин утвердил структуру правительства, представленную премьер-министром: кардинальных изменений практически не произошло, модернизация коснулась министерства образования и науки.

В пятницу, 18 мая, Медведев снова встретится с Путиным и представит предложения по персональному составу.

Структурная арифметика



Структура нового правительства представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей вместо девяти. Создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ.

Количество министерств, руководство которыми осуществляет правительство, увеличилось за счет преобразования министерства образования и науки в две структуры – министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Пять министерств, подчиняющихся непосредственно президенту, в новой структуре остаются без изменений: это МВД, МЧС, МИД, министерство обороны и министерство юстиции.

Образование и наука



Медведев предложил разделить Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. При этом сразу две службы – Рособрнадзор и Росмолодежь — выведены из ведения министерства образования и науки и переподчинены правительству напрямую.

Вопросы, которыми займутся два новых ведомства, определены. Согласно указу президента, в компетенции министерства просвещения будут вопросы общей образовательной деятельности, то есть школ и среднего специального образования, а министерства науки и высшего образования — вопросы научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом и, соответственно, деятельность университетов, высших учебных заведений.

Именно министерству науки и высшего образования переданы полномочия Федерального агентства научных организаций, которое занималось вопросами Российской академии наук, сама же структура упразднена.

Цифровое развитие и торгпредства



Изменения коснулись и экономического блока кабмина. Согласно опубликованному указу, руководство торговыми представительствами РФ и управление их недвижимостью переданы министерству промышленности и торговли от министерства экономического развития.

Медведев на встрече отметил, что передача торговых представительств Минпромторгу позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, то есть теми задачами, которыми и так в настоящий момент занимается министерство промышленности. Он отметил, что это будет неплохое соединение возможностей торговых представительств внутри страны и представительств по вопросам торговли за границей.

Что касается министерства связи и массовых коммуникаций, то принято решение о переименовании ведомства в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Медведев назвал преобразование министерства важным изменением для реализации цифровой повестки дня, которая "абсолютно актуальна" в России.

Кто куда



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после встречи Путина и Медведева сообщил журналистам, что премьер вернется в Сочи в пятницу, чтобы представить кандидатуры на министерские должности.

"Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объёмный материал", — сказал он. Сразу после этой беседы Путин перейдет на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Что касается должностей вице-премьеров, то Медведев уже озвучил свои предложения на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

Первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером – полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.

При этом для Силуанова была создана новая должность — первого вице-премьера — министра финансов РФ. Больше никто из вице-премьеров совмещать должность с министерским креслом не будет.

Источник в парламенте ранее говорил РИА Новости, что Гордеев может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и вице-премьера. Такой высокий пост для него был бы не в новинку — Гордеев ранее уже занимал пост вице-премьера, совмещая его с министерским портфелем.

Однако в опубликованном указе подобная "совмещенная" должность прописана только в отношении первого вице-премьера — министра финансов, соответствующие изменения вносятся в необходимые нормативные документы.