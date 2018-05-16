Путин утвердил новую структуру кабмина

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Через неделю после назначения Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин утвердил структуру правительства, представленную премьер-министром: кардинальных изменений практически не произошло, модернизация коснулась министерства образования и науки.
В пятницу, 18 мая, Медведев снова встретится с Путиным и представит предложения по персональному составу.
Структурная арифметика
Структура нового правительства представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей вместо девяти. Создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ.
Пять министерств, подчиняющихся непосредственно президенту, в новой структуре остаются без изменений: это МВД, МЧС, МИД, министерство обороны и министерство юстиции.
Образование и наука
Медведев предложил разделить Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. При этом сразу две службы – Рособрнадзор и Росмолодежь — выведены из ведения министерства образования и науки и переподчинены правительству напрямую.
Именно министерству науки и высшего образования переданы полномочия Федерального агентства научных организаций, которое занималось вопросами Российской академии наук, сама же структура упразднена.
Цифровое развитие и торгпредства
Изменения коснулись и экономического блока кабмина. Согласно опубликованному указу, руководство торговыми представительствами РФ и управление их недвижимостью переданы министерству промышленности и торговли от министерства экономического развития.
Что касается министерства связи и массовых коммуникаций, то принято решение о переименовании ведомства в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Медведев назвал преобразование министерства важным изменением для реализации цифровой повестки дня, которая "абсолютно актуальна" в России.
Кто куда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после встречи Путина и Медведева сообщил журналистам, что премьер вернется в Сочи в пятницу, чтобы представить кандидатуры на министерские должности.
Что касается должностей вице-премьеров, то Медведев уже озвучил свои предложения на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером – полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.
Источник в парламенте ранее говорил РИА Новости, что Гордеев может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и вице-премьера. Такой высокий пост для него был бы не в новинку — Гордеев ранее уже занимал пост вице-премьера, совмещая его с министерским портфелем.
Однако в опубликованном указе подобная "совмещенная" должность прописана только в отношении первого вице-премьера — министра финансов, соответствующие изменения вносятся в необходимые нормативные документы.