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Политика

Путин утвердил новую структуру кабмина

00:2316.05.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Через неделю после назначения Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин утвердил структуру правительства, представленную премьер-министром: кардинальных изменений практически не произошло, модернизация коснулась министерства образования и науки.

В пятницу, 18 мая, Медведев снова встретится с Путиным и представит предложения по персональному составу.

Структурная арифметика

Структура нового правительства представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей вместо девяти. Создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ.

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эксперт прокомментировал разделение Минобрнауки на два министерства
Количество министерств, руководство которыми осуществляет правительство, увеличилось за счет преобразования министерства образования и науки в две структуры – министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Пять министерств, подчиняющихся непосредственно президенту, в новой структуре остаются без изменений: это МВД, МЧС, МИД, министерство обороны и министерство юстиции.

Образование и наука

Медведев предложил разделить Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. При этом сразу две службы – Рособрнадзор и Росмолодежь — выведены из ведения министерства образования и науки и переподчинены правительству напрямую.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 15 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Путин призвал последовательно модернизировать армию и флот
Вопросы, которыми займутся два новых ведомства, определены. Согласно указу президента, в компетенции министерства просвещения будут вопросы общей образовательной деятельности, то есть школ и среднего специального образования, а министерства науки и высшего образования — вопросы научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом и, соответственно, деятельность университетов, высших учебных заведений.

Именно министерству науки и высшего образования переданы полномочия Федерального агентства научных организаций, которое занималось вопросами Российской академии наук, сама же структура упразднена.

Цифровое развитие и торгпредства

Изменения коснулись и экономического блока кабмина. Согласно опубликованному указу, руководство торговыми представительствами РФ и управление их недвижимостью переданы министерству промышленности и торговли от министерства экономического развития.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев предложил передать торгпредства от Минэкономразвития в Минпромторг
Медведев на встрече отметил, что передача торговых представительств Минпромторгу позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, то есть теми задачами, которыми и так в настоящий момент занимается министерство промышленности. Он отметил, что это будет неплохое соединение возможностей торговых представительств внутри страны и представительств по вопросам торговли за границей.

Что касается министерства связи и массовых коммуникаций, то принято решение о переименовании ведомства в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Медведев назвал преобразование министерства важным изменением для реализации цифровой повестки дня, которая "абсолютно актуальна" в России.

Кто куда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после встречи Путина и Медведева сообщил журналистам, что премьер вернется в Сочи в пятницу, чтобы представить кандидатуры на министерские должности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Песков ответил на вопрос о сроках назначения администрации президента
"Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объёмный материал", — сказал он. Сразу после этой беседы Путин перейдет на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Что касается должностей вице-премьеров, то Медведев уже озвучил свои предложения на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

Первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером – полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Матвиенко призвала правительство поменять стиль работы
При этом для Силуанова была создана новая должность — первого вице-премьера — министра финансов РФ. Больше никто из вице-премьеров совмещать должность с министерским креслом не будет.

Источник в парламенте ранее говорил РИА Новости, что Гордеев может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и вице-премьера. Такой высокий пост для него был бы не в новинку — Гордеев ранее уже занимал пост вице-премьера, совмещая его с министерским портфелем.

Однако в опубликованном указе подобная "совмещенная" должность прописана только в отношении первого вице-премьера — министра финансов, соответствующие изменения вносятся в необходимые нормативные документы.

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