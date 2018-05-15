Песков рассказал, когда Путин и Медведев обсудят министров

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 15 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 15 мая 2018

СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вернется в Сочи в пятницу и до начала общения президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель встретится с президентом, они обсудят персоналии будущего правительства России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дмитрий Анатольевич вернется сюда (в Сочи — ред.) и до Меркель встретится с президентом. Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объёмный материал. Сразу после этого начнется общение с Меркель", — сказал Песков.

Ранее во вторник Медведев заявил, что представит Путину кандидатуры на посты министров в пятницу.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Меркель на переговорах в Сочи 18 мая обсудят иранскую сделку, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис.