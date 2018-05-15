Министерство науки и высшего образования займется научной деятельностью

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство науки и высшего образования РФ займется научной, научно-технической и инновационной деятельностью, нанотехнологиями, сообщает пресс-служба Кремля.

"Передать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере…научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности…", — говорится в указе "О структуре федеральных органов исполнительной власти".