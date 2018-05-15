Госдума рассмотрела 88% проектов, оставшихся от предыдущих созывов

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Госдума рассмотрела 88% законопроектов, переданных ей от предыдущих созывов нижней палаты парламента, остаётся рассмотреть 12% от общего объёма проектов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас остается 12% от общего объема, который нам с вами перешел в 2016 году. Это было 2020 законопроектов", — сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

Спикер ГД также отметил, что часть этих законопроектов принималась, часть была отклонена, некоторые инициативы были отозваны авторами.