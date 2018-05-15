Структура нового правительства "никого не удивит", заявила Матвиенко

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кардинальных изменений в структуре правительства РФ не произойдёт, она будет рабочая и никого не удивит, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник представит президенту Владимиру Путину предложения по структуре правительства.

"Структура нового правительства будет нормальная, рабочая, я уверена. Она не будет кого-то удивлять — нормальная, рабочая структура правительства", — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

По её словам, от структуры кабинета министров не так много зависит. "Думаю, никаких кардинальных изменений в ней не произойдёт. Возможно, будет какая-то донастройка, уточнения", — подчеркнула спикер.

При этом она выразила мнение, что нынешнее число вице-премьеров является избыточным.

"На мой взгляд, очень много вице-премьеров, избыточно. Но это решать премьер-министру, поскольку на нем лежит ответственность и за формирование кабинета, и ему виднее", — отметила Матвиенко.

Кабинет министров РФ ушел в отставку после вступления Владимира Путина в должность президента 7 мая. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева, предложенного Путиным на пост премьера.

Как ранее сообщал источник РИА Новости, заседание правительства России в новом составе пройдет 17 мая.