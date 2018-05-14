Глава ОП Крыма заявил, что ему обидно не попасть в санкционный список ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что ему обидно не попасть в санкционный список ЕС, добавив, что для крымчан быть в нем становится почетным.

Совет ЕС в понедельник утвердил решение о включении пяти человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры из-за "подрыва территориальной целостности Украины". Эти меры объясняются проведением в Крыму президентских выборов РФ. В списке указаны зампред избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь Крымской избирательной комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, зампред избирательной комиссии Севастополя Мирослав Погорелов, секретарь Севастопольской избирательной комиссии Анастасия Капранова. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155.

"Люди, которые генерируют эти бесконечные добавления к различным спискам, очень плохо знают психологию человеческую. Если дальше так пойдет, то крымчане, которые не попадут в эти списки, будут считать себя обделенными. Тут как раз тот случай, когда количество переходит в качество. Тут как раз тот случай, что для крымчан стать фигурантом этих списков становится почетным, потому что в принципе они ни на что не влияют", — сказал РИА Новости Иоффе.

Он напомнил, что на прошедших президентских выборах Общественная палата Крыма сформировала на территории республики целый корпус общественных наблюдателей.

"Мы были нейтральны на этих выборах, не выступали в защиту кого-либо из кандидатов, но тем не менее занимались организацией выборов, и меня в этих списках нет. Мне обидно", — сказал Иоффе.