Глава ОП Крыма заявил, что ему обидно не попасть в санкционный список ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что ему обидно не попасть в санкционный список ЕС, добавив, что для крымчан быть в нем становится почетным.
"Люди, которые генерируют эти бесконечные добавления к различным спискам, очень плохо знают психологию человеческую. Если дальше так пойдет, то крымчане, которые не попадут в эти списки, будут считать себя обделенными. Тут как раз тот случай, когда количество переходит в качество. Тут как раз тот случай, что для крымчан стать фигурантом этих списков становится почетным, потому что в принципе они ни на что не влияют", — сказал РИА Новости Иоффе.
Он напомнил, что на прошедших президентских выборах Общественная палата Крыма сформировала на территории республики целый корпус общественных наблюдателей.
"Мы были нейтральны на этих выборах, не выступали в защиту кого-либо из кандидатов, но тем не менее занимались организацией выборов, и меня в этих списках нет. Мне обидно", — сказал Иоффе.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>