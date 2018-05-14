Эксперт прокомментировал выдвижение Бастрыкина в Конституционный суд

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин имеет большой опыт работы в различных сферах правовой деятельности, он творческий и инициативный практик, который в случае назначения в Конституционный суд способен "взбодрить консервативную судебную систему", сказал РИА Новости управляющий партнер адвокатского бюро "АВЕКС ЮСТ" Игорь Бушманов.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что 75-летний Валерий Зорькин, являющийся председателем Конституционного суда с 2003 года, может в 2018 году уйти с этого поста. По словам собеседника агентства, не исключено, что его место займет начальник ГПУ президента Лариса Брычева, которая, как и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, "могут в скором времени стать судьями Конституционного суда".

"Оба возможных кандидата на высокие посты вполне могут быть рекомендованы к назначению. Судейского стажа для занятия должностей судей КС РФ не требуется. Достаточно возраста не менее сорока лет, обладания безупречной репутаций и высокой квалификацией в области права, наличия высшего юридического образования и стажа работы по юридической профессии не менее 15 лет", — пояснил Бушманов.

Он добавил, что у Бастрыкина колоссальный опыт работы в различных сферах правовой деятельности, в том числе – в научной, который может быть с успехом применен в других областях права. "Положительно или отрицательно скажется его служба в силовых структурах на нахождение в возможной новой должности судьи КС РФ, трудно сейчас оценить. Вместе с тем нельзя не отметить, что Александр Иванович — творческий и даже в чем-то весьма "креативный" и инициативный практик, что иной раз весьма полезно для "взбадривания" консервативной судебной системы. Такой подход, в целом, может положительно отразиться на некоторых процессах правоприменения", — считает адвокат.

Он отметил, что любые перестановки в судебно-силовых ведомствах необходимо прежде всего связывать с новым этапом развития судебной реформы, а также политическими преобразованиями, происходящими в стране. Периодические ротации кадров необходимы в любой организации. "И КС РФ, несмотря на то, что по своему статусу является наиболее независимым институтом судебно-правовой системы (судебным органом конституционного контроля), здесь не исключение", — пояснил Бушманов.

Положительно он оценил и деятельность нынешнего главы КС РФ Валерия Зорькина, под руководством которого суд достиг за последние годы значительных успехов, в том числе в защите суверенных интересов Российской Федерации. "Председатель — специалист-правовед высочайшей квалификации. Единственный его недостаток в настоящее время – возраст", — сказал адвокат.

"Кому бы ни была предложена должность в новом составе КС РФ, этот специалист должен обладать не только теоретическим, но и практическим опытом проведения реформирующих преобразований, а также соответствующим высочайшим уровнем правосознания", — считает он.

"Как адвокат, безусловно, надеюсь, что с возможным приходом специалистов из исполнительной ветви власти и правоохранительной системы КС РФ не превратится в исключительно орудие политического давления и не будет "сращиваться" с иными ветвями власти, а останется судебным органом, действительно самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства", — добавил адвокат.