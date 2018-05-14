Минюст: Россия пока не рассматривает вопрос о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ

ЖЕНЕВА, 14 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопрос о возможном выходе РФ из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в данный момент конкретно не рассматривается, заявил журналистам и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов по итогам представления в Женеве Универсального периодического обзора (УПО) ситуации с правами человека в РФ.

По словам Коновалова, пока Москва является членом Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ), она обязана применять решения ЕСПЧ в тех пределах, которые позволяет российское законодательство.

"Насколько я знаю, в какой-то конкретной плоскости этот вопрос на данный момент не стоит", — сказал Коновалов, комментируя возможность денонсации Россией ЕКПЧ и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ.

И.о. главы Минюста РФ подчеркнул, что до тех пор, пока Россия входит в состав ЕКПЧ и Совета Европы, она признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека и должна применять решения ЕСПЧ, "в тех пределах, которые соответствуют Конституции РФ, ее законодательству и международным обязательствам".

"Сейчас у нас появилась некая дополнительная опция развития ситуации. Конституционный суд получил полномочия по оценке отдельных решений ЕСПЧ с точки зрения их применимости в Российской Федерации с учетом российских законов и Конституции. Мы должны признавать эту реальность и следовать ей", — добавил он.

Коновалов подчеркнул, что к деятельности ЕСПЧ Минюст РФ относится, в первую очередь, с юридической точки зрения.

"Мы ставим во главу угла процедуры, соблюдение необходимых процедур, следование судом своей прецедентной практике, доказанность решений суда, обоснованность решений суда конкретными проанализированными фактами и реальными доказательствами. Так что только это нас может не устраивать в позиции самого суда, если она нас не устраивает", — отметил он.

В понедельник Коновалов представил в Женеве очередной Универсальный периодический обзор ситуации с правам человека в России. Выступая перед Советом он отметил, что российские власти уделяют большое внимания изучению прецедентной практики ЕСПЧ и за прошедшие годы. По словам министра, в России уже накоплен положительный опыт имплементации правовых позиций Суда в российскую правовую систему.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.