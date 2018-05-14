Дипломаты России и Белоруссии обсудили взаимодействие с ЕС и НАТО

МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Белоруссии и России по общеевропейской проблематике состоялся в Москве, сообщило в понедельник посольство Белоруссии в РФ.

"Четырнадцатого мая 2018 года в Москве состоялся очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и России по общеевропейской проблематике… В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также взаимодействия с Европейским союзом, НАТО и Советом Европы", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Белорусскую делегацию возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД республики Андрей Бушило, российскую — директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.