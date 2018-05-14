В Нижнем Новгороде презентовали программу отбора "Команда правительства"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин презентовал региональную программу формирования высокоэффективного коллектива управленцев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Презентация региональной программы "Команда правительства" прошла в рамках открытой экспертной сессии по вопросам реализации реформы системы государственного управления в понедельник. О работе проекта, с помощью которого будут отбираться кандидаты на ведущие должности в государственные и муниципальные органы власти, а также формироваться кадровый резерв, Никитин докладывал президенту РФ 25 апреля.

"Сегодня мы запустили hr-портал "Команда правительства", региональную программу формирования высокоэффективного коллектива управленцев, которая призвана обеспечить на новом уровне управление жизненным циклом карьеры муниципального и государственного служащего. Также проект обеспечит полную информированность кадровых служб о потенциальных перспективных кандидатах, которые есть в их ведомстве или в соседних районах. Самое главное – этот портал дает возможность любому активному гражданину заявить о себе, предложить свои идеи, свои услуги для работы в правительстве Нижегородской области, в муниципальных образованиях, соответствующих структурах", — приводит пресс-служба регионального правительства слова Никитина.

По словам Никитина, президент России поставил задачу – проводить открытый и конкурентный отбор в органы государственной и муниципальной власти, и программа "Команда правительства" www.hr.government-nnov.ru представляет собой уникальное цифровое решение этой задачи.

На этом портале предполагается проводить конкурсы на замещение конкретных должностей — как в правительстве, так и в муниципалитетах – и формировать на его базе управленческий резерв кадров. Участниками программы смогут стать граждане России в возрасте от 25 до 50 лет, с высшим образованием, наличием управленческого стажа не менее 3 лет и отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет. После регистрации на портале участник проходит различные тесты, а затем специалисты проверяют рекомендации, указанные в анкете. Первые итоги программы будут подведены уже в сентябре.

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