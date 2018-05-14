Бабич может покинуть пост полпреда в ПФО, сообщил источник

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Михаил Бабич может покинуть пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Бабич может уйти с округа, с поста", — сказал собеседник агентства.