Кудрин назвал четыре принципа своей работы в Счетной палате

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выдвигаемый фракцией "Единая Россия" на должность руководителя Счетной палаты, рассказал о четырех основополагающих принципах своей работы в ведомстве.

На своей странице в Facebook чиновник заявил о необходимости увязать стратегические цели и результаты управления с механизмами государственного бюджета. Он также подчеркнул важность соответствия между управлением госинвестициями и реальными изменениями в жизни населения.

Вторым принципом своей работы глава ЦСР назвал совершенствование методов контроля: переход к "большей цифровизации контрольных процессов", использование "риск-ориентированного подхода" и гибкий контроль за "реализацией инновационных программ".

Третьим принципом Кудрин считает открытость аудита, который будет способствовать информированию граждан о деятельности ведомства. Также необходимо продолжать работу по активизации участия населения в бюджетном процессе и контроле над ним, считает чиновник.

На четвертое место Кудрин поставил создание механизмов предотвращения коррупции.

"Добавлю, что в последние годы под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой Счетная палата уже во многом руководствуется этими принципами, активно и заметно работает", — написал глава ЦСР.

В понедельник Кудрин провел консультации с президиумом фракции "Единая Россия", после чего подтвердил свое согласие выдвинуться на пост председателя Счетной палаты.

Ранее Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешнему руководителю Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место главы ведомства стало вакантным.

По российскому законодательству председатель Счетной палаты назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых он выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.