В ОП Москвы оценили идею создания "загородных" избирательных участков

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Примерно 300 тысяч москвичей, по ожиданиям Общественной палаты столицы, могут проголосовать на "загородных" избирательных участках в ходе выборов мэра, если будет принят соответствующий законопроект, сообщил РИА Новости член палаты Алексей Венедиктов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес в Московскую городскую думу проект закона, позволяющий горожанам голосовать на выборах мэра столицы за пределами города. Как отметил мэр, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени.

"Еще мало что известно. Но мы обратили внимание, что во время выборов президента жители Москвы, то есть люди, у которых есть регистрация в Москве, благодаря "мобильному избирателю" "выписались" и проголосовали в Подмосковье, так как физически не находились в городе. Их было порядка трети миллиона — 300 тысяч. В основном они голосовали в Московской области, но есть много москвичей и в Санкт-Петербурге. Речь идет о 300 тысячах возможных избирателях, а то и больше", — сказал Венедиктов РИА Новости в понедельник.