В ОП Москвы оценили идею создания "загородных" избирательных участков

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Примерно 300 тысяч москвичей, по ожиданиям Общественной палаты столицы, могут проголосовать на "загородных" избирательных участках в ходе выборов мэра, если будет принят соответствующий законопроект, сообщил РИА Новости член палаты Алексей Венедиктов.
"Еще мало что известно. Но мы обратили внимание, что во время выборов президента жители Москвы, то есть люди, у которых есть регистрация в Москве, благодаря "мобильному избирателю" "выписались" и проголосовали в Подмосковье, так как физически не находились в городе. Их было порядка трети миллиона — 300 тысяч. В основном они голосовали в Московской области, но есть много москвичей и в Санкт-Петербурге. Речь идет о 300 тысячах возможных избирателях, а то и больше", — сказал Венедиктов РИА Новости в понедельник.