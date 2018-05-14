Путин в Сочи открыл заседание ВЕЭС в узком составе

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

В заседании участвуют лидеры стран-участниц: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также новый премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие представители стран.

Как ожидается, на заседании участники проголосуют за наделение Молдавии статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.