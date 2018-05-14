Участники президентской программы кадрового резерва осенью поедут в регионы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участники президентской программы подготовки управленческих кадров отправятся осенью решать проблемы регионов РФ, сообщил РИА Новости проректор РАНХиГС, руководитель президентской программы подготовки управленческих кадров Алексей Комиссаров.

"Мы обратились к губернаторам регионов со своими предложениями по вопросам, которые могут быть решены с помощью такой вот группы. Предложить мы собираемся в течение ближайших двух месяцев. Сама поездка планируется осенью", — рассказал Комиссаров.

Он добавил, что в этом году часть финалистов конкурса "Лидеры России" будет набрана в новую группу президентской программы подготовки управленческих кадров.

По его словам кардинальных изменений нет. "Появятся новые какие-то преподаватели, немного подкорректируем саму программу, появится вот эта региональная стажировка. Много будет больших изменений, но, в целом, программа остается такой же", — заключил Комиссаров.

Основная цель программы — обеспечение организаций народного хозяйства РФ высококвалифицированными специалистами в области управления и организации производства.