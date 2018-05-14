Назарбаев назвал переизбрание Путина историческим событием

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи в Сочи. 14 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи в Сочи. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал переизбрание Владимира Путина президентом РФ историческим событием и пожелал ему успехов в работе в сегодняшних сложных условиях.

"Восемнадцатого марта произошло историческое событие. Вы с огромным триумфом завоевали доверие российского народа. Это доверие россиян в этих сложных условиях очень многого стоит", — сказал Назарбаев в ходе встречи с президентом РФ в Сочи.

Он подчеркнул, что таким образом россияне "выразили доверие той работе, тому курсу, который в сложнейших условиях" проводит Путин. "Дай бог вам крепкого здоровья, вытерпеть все и вывести Россию на большой светлый путь", — пожелал Назарбаев.

"Мы, Казахстан, этого очень хотим, как самая близкая страна, с которой Россия имеет, наверное, самые примерные отношения и близкие связи", — добавил он.

Назарбаев также пожелал успехов будущим членам российского правительства, отметив, что многих из них в Казахстане хорошо знают и тесно с ними работают.