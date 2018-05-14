Назарбаев назвал переизбрание Путина историческим событием

СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал переизбрание Владимира Путина президентом РФ историческим событием и пожелал ему успехов в работе в сегодняшних сложных условиях.
Он подчеркнул, что таким образом россияне "выразили доверие той работе, тому курсу, который в сложнейших условиях" проводит Путин. "Дай бог вам крепкого здоровья, вытерпеть все и вывести Россию на большой светлый путь", — пожелал Назарбаев.
"Мы, Казахстан, этого очень хотим, как самая близкая страна, с которой Россия имеет, наверное, самые примерные отношения и близкие связи", — добавил он.
Назарбаев также пожелал успехов будущим членам российского правительства, отметив, что многих из них в Казахстане хорошо знают и тесно с ними работают.