Избирательные участки на выборах мэра Москвы могут создать за ее пределами

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что внес в Московскую городскую думу проект закона, позволяющий горожанам голосовать на выборах мэра столицы за пределами города.

"Предлагаю расширить использование "мобильного избирателя" на выборах мэра Москвы и впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города", — написал мэр в своем персональном блоге.

Он пояснил, что идея обсуждалась вместе с Центральной избирательной комиссией. "Коллеги поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан. Для реализации идеи сегодня я внес в Мосгордуму проект закона о возможности создания избирательных участков за пределами Москвы. Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно", — отметил мэр.

Градоначальник добавил, что наблюдение за ходом голосования на "загородных" избирательных участках должно быть таким же, как и в Москве.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.