Путин 21 мая обсудит с премьером Индии развитие стратегического партнерства

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 мая обсудит в Сочи с премьером Индии Нарендрой Моди вопросы развития особо привилегированного стратегического партнерства двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Двадцать первого мая 2018 года в Сочи президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встретится с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Моди также планируют обменяться мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.