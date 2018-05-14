"Единая Россия" перенесла конференцию "Направление 2026"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. "Единая Россия" перенесла проведение своей конференции "Направление 2026" с 18 на 21 мая, мероприятие будет однодневным, сообщила пресс-служба партии в понедельник.

"Всероссийская конференция "Направление 2026" в формате совместного заседания Высшего совета и Генерального совета партии "Единая Россия", которая пройдет в здании ЦИК партии, перенесена на понедельник, 21 мая", — говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что конференция, на которой ЕР обсудит предложения по работе парии и ее модернизации, пройдет в Москве 18-19 мая. Как говорил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, в рамках расширенного заседания планируются внутрипартийные дискуссии при участии секретарей региональных отделений, глав фракций в законодательных собраниях субъектов, руководителей межрегиональных координационных советов и депутатов Госдумы.

Среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, обновление и развитие партии на ближайшие годы, вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов и позиционирования партии, повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды, реализация послания президента РФ.