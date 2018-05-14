Кудрин подтвердил согласие выдвинуться на пост главы Счетной палаты

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин подтвердил свое согласие выдвигаться на пост руководителя Счетной палаты.
"Я благодарю партию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты", — сказал Кудрин журналистам после заседания фракции ЕР.
Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.