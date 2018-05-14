Кудрин подтвердил согласие выдвинуться на пост главы Счетной палаты

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин подтвердил свое согласие выдвигаться на пост руководителя Счетной палаты.

Кудрин в понедельник в Госдуме провел консультации с президиумом фракции "Единая Россия". Участие во встрече также принимал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Еще до общения Кудрина с журналистами один из участников заседания фракции сообщил РИА Новости, что он дал свое согласие на выдвижение на пост председателя Счетной палаты РФ.

"Я благодарю партию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты", — сказал Кудрин журналистам после заседания фракции ЕР.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место главы ведомства становится вакантным.

Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.