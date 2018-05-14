МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы снятии Владислава Суркова с должности помощника главы государства и возможном переходе в Конституционный суд начальника государственно-правового управления президента РФ Ларисы Брычевой, заявив, что в Кремле не предвосхищают кадровых решений, а сообщают о них с подписанием соответствующих указов.

"Ответьте сами на свой вопрос. Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений, и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем", — ответил Песков журналистам на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о якобы подписании указа о снятии Суркова с должности помощника в связи с переходом на новое место работы.

Сурков является помощником президента, в том числе, по вопросам, касающимся Украины.

Пресс-секретарь президента также отказался комментировать возможный переход в Конституционный суд начальника государственно-правового управления президента РФ Ларисы Брычевой.

"Мы не анонсируем кадровых решений", — повторил он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Валерий Зорькин, являющийся председателем Конституционного суда с 2003 года, может в 2018 году уйти с этого поста. По словам собеседника агентства, не исключено, что его место займет Брычева, которая, как и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, "могут в скором времени стать судьями Конституционного суда".