МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Внешняя политика президента РФ последовательна и абсолютно понятна вне зависимости от кадровых перестановок, это касается и позиции по Украине, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ. И внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру", — сказа Песков, отвечая на вопрос, возможно ли ожидать смены позиции политики Кремля по Донбассу в случае ухода Владислава Суркова с поста помощника президента. Ранее о возможном уходе Суркова написали СМИ.