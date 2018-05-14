Нужно продвигать информацию об исторических связях России, заявил Лавров

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Для продвижения объективной информации об исторических связях РФ с зарубежными партнерами нужно использовать площадки ООН, ОБСЕ, Совета Европы, заявил в понедельник и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в работе по противодействию фальсификации истории важно особое внимание уделять взаимодействию с соотечественниками за рубежом, региональным программам по работе с российскими общинами. "Важно включать совместные мероприятия исторической направленности, показывающие примеры взаимовыгодного сотрудничества на разных этапах отношений России с соответствующими государствами, включая славные даты совместной борьбы с нацизмом", — сказал Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов Российской Федерации.

"Считаю необходимым продолжать использовать возможности площадок ООН, ОБСЕ, Совета Европы, других международных организаций для продвижения объективной информации об этих исторических связях нашей страны с зарубежными партнерами", — подчеркнул он.